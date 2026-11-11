Σαουδική Αραβία: 100 χτυπήματα με μαστίγιο σε γυναίκα επειδή γέννησε εκτός γάμου

Μια γυναίκα από την Κένυα, η οποία εργάζεται στη Σαουδική Αραβία, φέρεται να καταδικάστηκε σε 100 χτυπήματα με μαστίγιο επειδή γέννησε εκτός γάμου.Σύμφωνα με το νομικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας, που βασίζεται στον ισλαμικό νόμο, οι εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις αποτελούν ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι γυναίκες είναι εκείνες που υφίστανται δυσανάλογα τις συνέπειες αυτής της νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζουν την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής «πράξη βίας».Παρότι αρκετές ανύπαντρες γυναίκες γεννούν στη Σαουδική Αραβία, η υπόθεση της Κενυάτισσας έγινε γνωστή επειδή χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία στη χώρα υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές όταν μια ανύπαντρη γυναίκα γεννά.«Οι περισσότερες γεννούν στο σπίτι, γι’ αυτό και δεν καταγράφονται από τις αρχές», δήλωσε η Ekaterina Porras Sivolobova, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Do Bold, η οποία υποστηρίζει τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στις χώρες του Κόλπου.Η Esther Wanja Muthoni, η γυναίκα που της επιβλήθηκε η ποινή, είχε μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να εργαστεί ως οικιακή βοηθός και νταντά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έμεινε έγκυος έπειτα από μια σύντομη σχέση με έναν άνδρα από την Αίγυπτο, ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε τη χώρα.