Κριστίνα Άπελγκεϊτ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα ενθέματα στήθους συνδέονται με τα προβλήματα υγείας της

Λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη ότι είχε διαγνωστεί λανθασμένα με σκλήρυνση κατά πλάκας, η Christina Applegate, συνεχίζει να αναζητά νέες απαντήσεις για τους λόγους που υποφέρει από διάχυτους πόνους και χρόνια κόπωση.Η 54χρονη ηθοποιός εξετάζει το ενδεχόμενο τα ενθέματα στήθους να ευθύνονται για ορισμένα από τα συμπτώματά της. Όπως αποκάλυψε στη συμπαρουσιάστριά της, Jamie-Lynn Sigler, στο επεισόδιο της 10ης Νοεμβρίου του podcast τους «MeSsy», αναρωτιέται αν η λεγόμενη «νόσος των ενθεμάτων στήθους» θα μπορούσε να εξηγήσει τους πόνους σε όλο της το σώμα και τη συνεχή κόπωση.Οι υποψίες της ενισχύθηκαν όταν κάποιος της έστειλε πρόσφατα μια μελέτη σχετικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων που μοιάζουν με εκείνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας σε άτομα με προβλήματα που σχετίζονται με τα ενθέματα στήθους.«Τα τελευταία πέντε χρόνια σκεφτόμουν συχνά: Κι αν έχουν διαρροή και με δηλητηριάζουν;», ανέφερε. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που θέλει πλέον να διερευνήσει.Το 2008, μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο, υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και στη συνέχεια σε αποκατάσταση του στήθους με ενθέματα. Η ηθοποιός έχει διαπιστωθεί ότι φέρει τη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Όπως δήλωσε, έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά να αντικαταστήσει τα ενθέματά της.