Hotel Bars vs Street Bars: Η τεκίλα PATRON πρωταγωνίστησε σε μια συνάντηση της διεθνούς cocktail σκηνής στην καρδιά της Αθήνας
Hotel Bars vs Street Bars: Η τεκίλα PATRON πρωταγωνίστησε σε μια συνάντηση της διεθνούς cocktail σκηνής στην καρδιά της Αθήνας
Η PATRÓN super premium tequila έδωσε τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα στη συνάντηση έξι διεθνών Four Seasons bars με έξι street bars, σε μια βραδιά αφιερωμένη στo δημιουργικό mixology και την τέχνη της φιλοξενίας.
Μια ξεχωριστή συνάντηση της διεθνούς bar σκηνής με τη σύγχρονη αθηναϊκή κουλτούρα των cocktails πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο FOUAR, με πρωταγωνιστή την PATRÓN Tequila.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Hotel Bars vs Street Bars της Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και του πολυβραβευμένου bar The Clumsies, και με αφορμή το Athens Bar Show 2026, έξι κορυφαία Four Seasons Hotel bars από επιλεγμένους προορισμούς του κόσμου συνάντησαν έξι διακεκριμένα street bars, δημιουργώντας μια βραδιά όπου η δημιουργικότητα, η τεχνική και η φιλοσοφία του σύγχρονου bartending βρέθηκαν στο επίκεντρο.
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Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Hotel Bars vs Street Bars της Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και του πολυβραβευμένου bar The Clumsies, και με αφορμή το Athens Bar Show 2026, έξι κορυφαία Four Seasons Hotel bars από επιλεγμένους προορισμούς του κόσμου συνάντησαν έξι διακεκριμένα street bars, δημιουργώντας μια βραδιά όπου η δημιουργικότητα, η τεχνική και η φιλοσοφία του σύγχρονου bartending βρέθηκαν στο επίκεντρο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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