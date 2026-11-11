Hotel Bars vs Street Bars: Η τεκίλα PATRON πρωταγωνίστησε σε μια συνάντηση της διεθνούς cocktail σκηνής στην καρδιά της Αθήνας

Μια ξεχωριστή συνάντηση της διεθνούς bar σκηνής με τη σύγχρονη αθηναϊκή κουλτούρα των cocktails πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο FOUAR, με πρωταγωνιστή την PATRÓN Tequila.Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Hotel Bars vs Street Bars της Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και του πολυβραβευμένου bar The Clumsies, και με αφορμή το Athens Bar Show 2026, έξι κορυφαία Four Seasons Hotel bars από επιλεγμένους προορισμούς του κόσμου συνάντησαν έξι διακεκριμένα street bars, δημιουργώντας μια βραδιά όπου η δημιουργικότητα, η τεχνική και η φιλοσοφία του σύγχρονου bartending βρέθηκαν στο επίκεντρο.