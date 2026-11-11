Μπρους Γουίλις: Η δραματική επιδείνωσή του - «Είναι σαν μωρό»
Μπρους Γουίλις: Η δραματική επιδείνωσή του - «Είναι σαν μωρό»
Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα
Ο Bruce Willis «έχει παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση της νοητικής του κατάστασης» και «ζει στον δικό του κόσμο», τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια (FTD), σύμφωνα με νέο δημοσίευμα. «Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, προσπαθώντας απλώς να το παρατηρήσει και να το επεξεργαστεί», δήλωσε πηγή στη Daily Mail. «Ωστόσο, αν τον κοιτάξεις, εξωτερικά μοιάζει με έναν υγιή μεσήλικα άνδρα».
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