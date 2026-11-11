«Ο Ράσελ Μπραντ με φλέρταρε δύο μέρες μετά τον γάμο του»

Πώς ήταν το να παίρνεις συνέντευξη από τον Russell Brand δύο μέρες μετά τον γάμο του; Σε αυτή την ερώτηση απαντά η δημοσιογράφος Katie Glass σε ένα νέο βίντεο στους Times. Τον είχε συναντήσει το 2017, σε ένα ξενοδοχείο στα περίχωρα του Λονδίνου όπως θυμάται σήμερα, την περίοδο που εκείνος είχε μόλις παντρευτεί με τη Laura Gallacher και προσπαθούσε να επαναλανσάρει τον εαυτό του σαν πνευματικό γκουρού.