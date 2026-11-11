«Ο Ράσελ Μπραντ με φλέρταρε δύο μέρες μετά τον γάμο του»
MARIE CLAIRE

«Ο Ράσελ Μπραντ με φλέρταρε δύο μέρες μετά τον γάμο του»

Η μαρτυρία μιας δημοσιογράφου μετά την καταδίκη του ηθοποιού

«Ο Ράσελ Μπραντ με φλέρταρε δύο μέρες μετά τον γάμο του»
Πώς ήταν το να παίρνεις συνέντευξη από τον Russell Brand δύο μέρες μετά τον γάμο του; Σε αυτή την ερώτηση απαντά η δημοσιογράφος Katie Glass σε ένα νέο βίντεο στους Times. Τον είχε συναντήσει το 2017, σε ένα ξενοδοχείο στα περίχωρα του Λονδίνου όπως θυμάται σήμερα, την περίοδο που εκείνος είχε μόλις παντρευτεί με τη Laura Gallacher και προσπαθούσε να επαναλανσάρει τον εαυτό του σαν πνευματικό γκουρού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης