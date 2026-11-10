Πέντε κουρέματα που δίνουν νέα πνοή στα μαλλιά σας χωρίς να θυσιάσετε το μήκος τους

Πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τα μακριά μαλλιά μας διατηρώντας παράλληλα το μήκος που τόσο αγαπάμε.



Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων όταν πρόκειται για τα μαλλιά: εκείνοι που μπαίνουν στο κομμωτήριο έτοιμοι για μια ριζική αλλαγή και εκείνοι που αντιμετωπίζουν ακόμη και τα δύο εκατοστά ως μια μικρή προσωπική απώλεια, κάτι σαν τον Σαμψών που χάνει τη δύναμή του. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, πιθανότατα γνωρίζετε καλά το δίλημμα. Από τη μία, η επιθυμία για κάτι καινούργιο ή ακόμα και η ανάγκη για πιο υγιή μαλλιά, από την άλλη, η σκέψη όλων εκείνων των μηνών, ίσως και χρόνων, που χρειάστηκαν για να αποκτήσετε το μήκος που τόσο αγαπάτε. Δεν βοηθάει φυσικά και που οι κομμωτές λειτουργούν αυτοβούλως και θεωρούν ότι το μήκος είναι στην δικιά τους διακριτική ευχέρεια.







Τα καλά νέα είναι ότι η ανανέωση δεν απαιτεί απαραίτητα ένα δραστικό κούρεμα. Μερικές φορές λίγα διακριτικά layers ή ένα διαφορετικό σχήμα στις άκρες αρκούν για να μεταμορφώσουν την εικόνα των μαλλιών μας. Άλλωστε, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα πολύ μακριά μαλλιά, το βάρος τους μπορεί να τα κάνει να δείχνουν επίπεδα, ιδιαίτερα όταν είναι λεπτά ή δεν έχουν φυσικό όγκο. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα κουρέματα που θα σας βγάλουν από αυτή τη δύσκολη θέση, καθώς ισορροπούν ανάμεσα στο μήκος, την κίνηση και το σχήμα.

10.11.2026, 18:00