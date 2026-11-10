Πέντε κουρέματα που δίνουν νέα πνοή στα μαλλιά σας χωρίς να θυσιάσετε το μήκος τους
MARIE CLAIRE

Πέντε κουρέματα που δίνουν νέα πνοή στα μαλλιά σας χωρίς να θυσιάσετε το μήκος τους

Πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τα μακριά μαλλιά μας διατηρώντας παράλληλα το μήκος που τόσο αγαπάμε.

Πέντε κουρέματα που δίνουν νέα πνοή στα μαλλιά σας χωρίς να θυσιάσετε το μήκος τους
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων όταν πρόκειται για τα μαλλιά: εκείνοι που μπαίνουν στο κομμωτήριο έτοιμοι για μια ριζική αλλαγή και εκείνοι που αντιμετωπίζουν ακόμη και τα δύο εκατοστά ως μια μικρή προσωπική απώλεια, κάτι σαν τον Σαμψών που χάνει τη δύναμή του. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, πιθανότατα γνωρίζετε καλά το δίλημμα. Από τη μία, η επιθυμία για κάτι καινούργιο ή ακόμα και η ανάγκη για πιο υγιή μαλλιά, από την άλλη, η σκέψη όλων εκείνων των μηνών, ίσως και χρόνων, που χρειάστηκαν για να αποκτήσετε το μήκος που τόσο αγαπάτε. Δεν βοηθάει φυσικά και που οι κομμωτές λειτουργούν αυτοβούλως και θεωρούν ότι το μήκος είναι στην δικιά τους διακριτική ευχέρεια.

 
 
Τα καλά νέα είναι ότι η ανανέωση δεν απαιτεί απαραίτητα ένα δραστικό κούρεμα. Μερικές φορές λίγα διακριτικά layers ή ένα διαφορετικό σχήμα στις άκρες αρκούν για να μεταμορφώσουν την εικόνα των μαλλιών μας. Άλλωστε, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα πολύ μακριά μαλλιά, το βάρος τους μπορεί να τα κάνει να δείχνουν επίπεδα, ιδιαίτερα όταν είναι λεπτά ή δεν έχουν φυσικό όγκο. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα κουρέματα που θα σας βγάλουν από αυτή τη δύσκολη θέση, καθώς ισορροπούν ανάμεσα στο μήκος, την κίνηση και το σχήμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης