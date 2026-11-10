Η πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ μετά τις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων που βαραίνουν τον πατέρα της
Η πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ μετά τις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων που βαραίνουν τον πατέρα της
Τη στιγμή που η μητέρα της βοηθά το FBI στην έρευνά του για την υπόθεση.
Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry έδωσαν το παρών σε εκδήλωση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, μετά τη σύλληψη του πατέρα της Meghan, Thomas Markle.
Ο πρίγκιπας Harry εκφώνησε ομιλία σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Meghan Markle δεν πήρε τον λόγο, παρότι αρχικά προβλεπόταν κοινή ομιλία του ζεύγους.
Η κοινή δημόσια εμφάνισή τους ήταν η πρώτη μετά τη σύλληψη του πατέρα της Meghan, Thomas Markle Sr., από το FBI στη Florida, στις 6 Νοεμβρίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα total black σύνολο και έφτασε στον χώρο κρατώντας το χέρι του Harry. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την έρευνα που αφορά τον πατέρα της.
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Ο πρίγκιπας Harry εκφώνησε ομιλία σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Meghan Markle δεν πήρε τον λόγο, παρότι αρχικά προβλεπόταν κοινή ομιλία του ζεύγους.
Η κοινή δημόσια εμφάνισή τους ήταν η πρώτη μετά τη σύλληψη του πατέρα της Meghan, Thomas Markle Sr., από το FBI στη Florida, στις 6 Νοεμβρίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα total black σύνολο και έφτασε στον χώρο κρατώντας το χέρι του Harry. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την έρευνα που αφορά τον πατέρα της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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