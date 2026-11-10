Η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής για την 24χρονη νεκρή στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ήταν η κόρη κάποιων ανθρώπων»
MARIE CLAIRE

Η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής για την 24χρονη νεκρή στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ήταν η κόρη κάποιων ανθρώπων»

Με δεμένα τα πόδια της, μέσα σε βαλίτσα

Η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής για την 24χρονη νεκρή στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ήταν η κόρη κάποιων ανθρώπων»
Για τη συγκλονιστική είδηση, της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, με δεμένα τα πόδια, στον Άγιο Παντελεήμονα, η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής στην Ελλάδα προχώρησε σε μια ανακοίνωση όπου υποβάλλει προς τις ελληνικές αρχές κάποια αιτήματα. Την αναδημοσίευσε το Κέντρο Διοτίμα, γράφοντας πως «ενώνουμε τη φωνή μας με την Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, εκφράζοντας τη βαθιά μας θλίψη και ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια».

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