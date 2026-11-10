Τούκι Σμιθ: Πέθανε η πρώην σύντροφος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

ΗToukie Smith, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Eva Rawley στην τηλεοπτική κωμική σειρά του NBC «227», ενώ είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή αστυνομική σειρά «Miami Vice», πέθανε σε ηλικία 74 ετών.Την είδηση ανακοίνωσαν τα δίδυμα παιδιά της, Airyn και Julian, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα τους έφυγε από τη ζωή στις 4 Νοεμβρίου, έπειτα από πολυτετή μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.«Η Toukie ήταν μια δύναμη της φύσης. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στις καρδιές μας, αλλά και στις καρδιές όλων όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν», ανέφεραν τα παιδιά της σε ανακοίνωσή τους.Γεννημένη στις 25 Σεπτεμβρίου 1952 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, η Tookie Smith ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία με έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στην επιτυχημένη αστυνομική σειρά του NBC «Miami Vice».Υποδύθηκε την Angie, βοηθό της Caitlin Davies (Sheena Easton), μιας τραγουδίστριας της ποπ μουσικής με τραγική κατάληξη, η οποία έχει ως σωματοφύλακα και μελλοντικό σύζυγο τον Sonny Crockett (Don Johnson). Η Smith εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια της τέταρτης σεζόν, κατά την περίοδο 1987-1988.