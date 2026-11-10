Ράσελ Μπραντ: Τι σημαίνει για τις γυναίκες η καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Russell Brand καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για βιασμό μιας γυναίκας και σεξουαλική επίθεση σε ακόμα τρεις. Η δημοσιογράφος των Times, feature writer Helen Rumbelow, έκανε μια ανάρτηση όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η συγκεκριμένη ετυμηγορία και ποινή συνιστά μια ιστορική νίκη για τις γυναίκες.