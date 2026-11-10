Ράσελ Μπραντ: Τι σημαίνει για τις γυναίκες η καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις
MARIE CLAIRE

Ράσελ Μπραντ: Τι σημαίνει για τις γυναίκες η καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Σε δέκα χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης

Ράσελ Μπραντ: Τι σημαίνει για τις γυναίκες η καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις
Ο Russell Brand καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για βιασμό μιας γυναίκας και σεξουαλική επίθεση σε ακόμα τρεις. Η δημοσιογράφος των Times, feature writer Helen Rumbelow, έκανε μια ανάρτηση όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η συγκεκριμένη ετυμηγορία και ποινή συνιστά μια ιστορική νίκη για τις γυναίκες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης