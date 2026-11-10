10 εμβληματικά χτενίσματα της ποπ κουλτούρας που έγραψαν ιστορία

Πώς μπορεί ένα φαινομενικά απλό χτένισμα να ξεπεράσει τα όρια της ομορφιάς και να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής;

Συνηθίζουμε να λέμε «είναι απλώς τρίχες» για όσα θεωρούμε ασήμαντα, για τα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας που δεν αξίζουν την προσοχή μας. Κι όμως, αν κρίνουμε από την ιστορία της ποπ κουλτούρας, οι τρίχες δεν είναι πάντα ασήμαντες. Ένα χτένισμα μπορεί να αποτυπώσει το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, να αμφισβητήσει κοινωνικά στερεότυπα, ή να γεννήσει τάσεις . Πολλά από αυτά γεννιούνται στα παρασκήνια μιας κινηματογραφικής παραγωγής ή άλλα μέσα στα καμαρίνια μιας συναυλίας, και ύστερα κάπως ανεξήγητα αποκτούν μια δική τους ζωή. Γίνονται αντικείμενο μίμησης, φωτογραφίζονται, αναπαράγονται και τελικά χαράσσονται στη συλλογική μνήμη, τόσο βαθιά ώστε αρκεί μια σιλουέτα ή μια χαρακτηριστική τούφα μαλλιών για να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν.

10.11.2026, 10:49