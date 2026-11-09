Kate Middleton: Πώς τίμησε την πριγκίπισσα Diana την Ημέρα Μνήμης στη Βρετανία (εικόνες)

Ηπριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το «παρών» μαζί με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στην ετήσια τελετή Remembrance Sunday, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8 Νοεμβρίου. Η Kate Middleton τίμησε τη μνήμη της πεθεράς της, πριγκίπισσας Diana, με την εμφάνισή της στην ετήσια τελετή National Service of Remembrance, γνωστή και ως Remembrance Sunday, στο μνημείο Cenotaph του Λονδίνου.Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η βασίλισσα Camilla. Η τελετή πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους, υπηρετώντας το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Κοινοπολιτείας.Για την περίσταση επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, το οποίο συνδύασε με τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια Collingwood. Πρόκειται για ένα κόσμημα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς είχε προσφερθεί στην πριγκίπισσα Diana ως γαμήλιο δώρο και σήμερα ανήκει στη συλλογή της Kate.Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μια καρφίτσα που απεικόνιζε τρεις κόκκινες παπαρούνες. Το συγκεκριμένο σύμβολο θεωρείται ότι αποτελεί φόρο τιμής στους τρεις αδελφούς της προγιαγιάς της, Olive Middleton, οι οποίοι πολέμησαν και σκοτώθηκαν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι κόκκινες παπαρούνες αποτελούν διαχρονικό σύμβολο μνήμης για όσους έχασαν τη ζωή τους σε πολεμικές συγκρούσεις.