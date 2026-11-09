O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ περπάτησε στην πασαρέλα με τους γιους του και την ανιψιά του που έχει σύνδρομο Down (βίντεο)
MARIE CLAIRE

O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ περπάτησε στην πασαρέλα με τους γιους του και την ανιψιά του που έχει σύνδρομο Down (βίντεο)

Ο τραγουδιστής στήριξε την ανιψιά του στην 19η ετήσια επίδειξη μόδας του Global Down Syndrome Foundation.

O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ περπάτησε στην πασαρέλα με τους γιους του και την ανιψιά του που έχει σύνδρομο Down (βίντεο)
Μια ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Justin Timberlake το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στην 19η ετήσια επίδειξη μόδας Be Beautiful Be Yourself του Global Down Syndrome Foundation, στο Denver. Ο τραγουδιστής περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με την 7χρονη ανιψιά του, Zaya, η οποία έχει σύνδρομο Down, αλλά και τους δύο γιους του, Silas, 11 ετών, και Phineas, 6 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης