O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ περπάτησε στην πασαρέλα με τους γιους του και την ανιψιά του που έχει σύνδρομο Down (βίντεο)

Μια ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Justin Timberlake το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στην 19η ετήσια επίδειξη μόδας Be Beautiful Be Yourself του Global Down Syndrome Foundation, στο Denver. Ο τραγουδιστής περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με την 7χρονη ανιψιά του, Zaya, η οποία έχει σύνδρομο Down, αλλά και τους δύο γιους του, Silas, 11 ετών, και Phineas, 6 ετών.