«Όταν κατήγγειλε επικεφαλής στελέχη του μόντελινγκ, έχασε όλες τις δουλειές της και την έκλεισαν σε ψυχιατρική κλινική»
MARIE CLAIRE

«Όταν κατήγγειλε επικεφαλής στελέχη του μόντελινγκ, έχασε όλες τις δουλειές της και την έκλεισαν σε ψυχιατρική κλινική»

Το πρώην μοντέλο και σχεδιάστρια κοσμημάτων Anne Sisteron μιλάει για τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στον χώρο – και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα

«Όταν κατήγγειλε επικεφαλής στελέχη του μόντελινγκ, έχασε όλες τις δουλειές της και την έκλεισαν σε ψυχιατρική κλινική»
Με αφορμή τις καταγγελίες της Care Ottis κατά του πρώην επικεφαλής του πρακτορείου μοντέλων Elite Paris, Gerald Marie, τον οποίο κατηγόρησε ότι τη βίασε όταν ήταν 17 ετών ένα άλλο πρώην μοντέλο, και σχεδιάστρια κοσμημάτων, η Anne Sisteron, μοιράστηκε σε ένα βίντεο στο Instagram ένα τουλάχιστον ύποπτο περιστατικό, για το οποίο εκ των υστέρων εκτιμά ότι «το διπλωματικό διαβατήριό μου με έσωσε από βιασμό. Αυτή η σκέψη επιστρέφει ξανά και ξανά στο μυαλό μου, με τους νέους ισχυρισμούς της Ottis».

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