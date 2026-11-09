Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα
Η εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 φέρνει θετικές εξελίξεις για τρία ζώδια. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, ενώ η επιστροφή του Ερμή και της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στις 13 Νοεμβρίου ευνοεί την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις προσωπικές αποφάσεις.

 
 
Ταύρος
Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, επιστρέφει σε ορθή πορεία, βοηθώντας σας να ξεκαθαρίσετε ζητήματα στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Η υπομονή και η ουσιαστική επικοινωνία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ο Δίας ενισχύει τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, ενώ η Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Βρείτε χρόνο και για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους.

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