Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα
Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εβδομάδα
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
Η εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 φέρνει θετικές εξελίξεις για τρία ζώδια. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, ενώ η επιστροφή του Ερμή και της Αφροδίτης σε ορθή πορεία στις 13 Νοεμβρίου ευνοεί την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις προσωπικές αποφάσεις.
Ταύρος
Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, επιστρέφει σε ορθή πορεία, βοηθώντας σας να ξεκαθαρίσετε ζητήματα στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Η υπομονή και η ουσιαστική επικοινωνία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ο Δίας ενισχύει τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, ενώ η Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Βρείτε χρόνο και για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ταύρος
Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, επιστρέφει σε ορθή πορεία, βοηθώντας σας να ξεκαθαρίσετε ζητήματα στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις. Η υπομονή και η ουσιαστική επικοινωνία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ο Δίας ενισχύει τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, ενώ η Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Βρείτε χρόνο και για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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