Δούκισσα Νομικού: Τι προτίμησε να κάνει, για τα φετινά γενέθλιά της, αντί για πάρτι
Δούκισσα Νομικού: Τι προτίμησε να κάνει, για τα φετινά γενέθλιά της, αντί για πάρτι
«Ήθελα χρόνο που κυλά αργά»
Μπορεί να φανταζόμαστε τα γενέθλια των επωνύμων σαν ένα μεγάλο, λαμπερό πάρτι, ειδικά όταν γιορτάζουν ηλικιακά ορόσημα όπως τα 40 ή τα 50 χρόνια τους. Ωστόσο η Δούκισσα Νομικού επέλεξε φέτος να σβήσει 40 κεράκια σε μια πιο ήρεμη και οικεία ατμόσφαιρα, όπως εξηγεί σε μια νέα ανάρτησή της, όπου μοιράζεται φωτογραφίες από ένα ταξίδι στη φύση – σε κάποιες φωτογραφίες, διακρίνονται εικόνες από το Πάπιγκο, στα Ζαγοροχώρια, που επισκέφτηκε με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία. Τη μικρή Αναστασία μάλιστα βλέπουμε να τη μεταφέρει στους ώμους της, σε κάποια πεζοπορία στα φθινοπωρινά τοπία της Ηπείρου.
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