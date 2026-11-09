Κάια Γκέρμπερ: Αποκαλύπτει πώς διαχειρίζεται το πένθος για τον θάνατο του αδερφού της
Κάια Γκέρμπερ: Αποκαλύπτει πώς διαχειρίζεται το πένθος για τον θάνατο του αδερφού της
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών
Ο θάνατος ενός αδερφού είναι πάντα τραγικός, πόσο μάλλον όταν έχεις την ιδιαίτερη σχέση που είχε η Kaia Gerber με τον Presley. O αδερφός της και γιος της Cindy Crawford έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, σε ηλικία 27 ετών, μετά από πολλές δοκιμασίες με την εξάρτηση σε ουσίες και την ψυχική υγεία του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα