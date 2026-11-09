Κάια Γκέρμπερ: Αποκαλύπτει πώς διαχειρίζεται το πένθος για τον θάνατο του αδερφού της
MARIE CLAIRE

Κάια Γκέρμπερ: Αποκαλύπτει πώς διαχειρίζεται το πένθος για τον θάνατο του αδερφού της

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών

Κάια Γκέρμπερ: Αποκαλύπτει πώς διαχειρίζεται το πένθος για τον θάνατο του αδερφού της
Ο  θάνατος ενός αδερφού είναι πάντα τραγικός, πόσο μάλλον όταν έχεις την ιδιαίτερη σχέση που είχε η Kaia Gerber με τον Presley. O αδερφός της και γιος της Cindy Crawford έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, σε ηλικία 27 ετών, μετά από πολλές δοκιμασίες με την εξάρτηση σε ουσίες και την ψυχική υγεία του.

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