Κάια Γκέρμπερ: Αποκαλύπτει πώς διαχειρίζεται το πένθος για τον θάνατο του αδερφού της

Ο θάνατος ενός αδερφού είναι πάντα τραγικός, πόσο μάλλον όταν έχεις την ιδιαίτερη σχέση που είχε η Kaia Gerber με τον Presley. O αδερφός της και γιος της Cindy Crawford έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, σε ηλικία 27 ετών, μετά από πολλές δοκιμασίες με την εξάρτηση σε ουσίες και την ψυχική υγεία του.