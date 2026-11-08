Ρεμπέκα Γκέιχαρτ: Το πρώτο σύμπτωμα της νόσου του κινητικού νευρώνα (ALS) που πρόσεξε στον σύζυγό της, Έρικ Ντέιν

Ο Eric Dane, ο σταρ των «Grey’s Anatomy» και «Euphoria», έφυγε από τη ζωή στις αρχές της χρονιάς, μόλις στα 53 χρόνια του, μετά τη μάχη του με τη νόσο του κινητικού νευρώνα ή πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS), μια σπάνια νευροεκφυλιστική πάθηση.