Ρεμπέκα Γκέιχαρτ: Το πρώτο σύμπτωμα της νόσου του κινητικού νευρώνα (ALS) που πρόσεξε στον σύζυγό της, Έρικ Ντέιν
Ρεμπέκα Γκέιχαρτ: Το πρώτο σύμπτωμα της νόσου του κινητικού νευρώνα (ALS) που πρόσεξε στον σύζυγό της, Έρικ Ντέιν
Πριν από τη διάγνωσή του
Ο Eric Dane, ο σταρ των «Grey’s Anatomy» και «Euphoria», έφυγε από τη ζωή στις αρχές της χρονιάς, μόλις στα 53 χρόνια του, μετά τη μάχη του με τη νόσο του κινητικού νευρώνα ή πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS), μια σπάνια νευροεκφυλιστική πάθηση.
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