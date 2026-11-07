Σάλι Φιλντ: Μια ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης, αμφισβήτησης, ασθένειας και καλλιτεχνικού θριάμβου

Ανάμεσα στους επώνυμους που είχαν γενέθλια στις 6 Νοεμβρίου ήταν και η Sally Field, η οποία το γιόρτασε με μια δεόντως αντισυμβατική δημοσίευση. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία με ένα μπουκάλι κρασί στη χαοτική κουζίνα της, που θα μπορούσε να είναι άνετα η δική μας, γράφοντας στη λεζάντα; «Μέχρι στιγμής, νιώθω τα 80 χρόνια μου σαν τα 79 μου… αλλά με πολύ περισσότερο κρασί».