Σάλι Φιλντ: Μια ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης, αμφισβήτησης, ασθένειας και καλλιτεχνικού θριάμβου
MARIE CLAIRE

Σάλι Φιλντ: Μια ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης, αμφισβήτησης, ασθένειας και καλλιτεχνικού θριάμβου

Με αφορμή τα 80α γενέθλιά της, που γιόρτασε με αντισυμβατικό τρόπο

Σάλι Φιλντ: Μια ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης, αμφισβήτησης, ασθένειας και καλλιτεχνικού θριάμβου
Ανάμεσα στους επώνυμους που είχαν γενέθλια στις 6 Νοεμβρίου ήταν και η Sally Field, η οποία το γιόρτασε με μια δεόντως αντισυμβατική δημοσίευση. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία με ένα μπουκάλι κρασί στη χαοτική κουζίνα της, που θα μπορούσε να είναι άνετα η δική μας, γράφοντας στη λεζάντα; «Μέχρι στιγμής, νιώθω τα 80 χρόνια μου σαν τα 79 μου… αλλά με πολύ περισσότερο κρασί».

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