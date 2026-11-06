Meghan Markle: Συνελήφθη ο πατέρας της από το FBI – Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Meghan Markle: Συνελήφθη ο πατέρας της από το FBI – Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Ο 82χρονος Thomas Markle συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Λέικλαντ της Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.
Η σύλληψή του ακολουθεί έρευνα των Αρχών στις Φιλιππίνες, όπου ο γιος του,Thomas Markle Junior, φέρεται να εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του και να το παρέδωσε στην αστυνομία. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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