Meghan Markle: Συνελήφθη ο πατέρας της από το FBI – Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει
MARIE CLAIRE

Meghan Markle: Συνελήφθη ο πατέρας της από το FBI – Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο 82χρονος Thomas Markle συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Λέικλαντ της Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Meghan Markle: Συνελήφθη ο πατέρας της από το FBI – Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η σύλληψή του ακολουθεί έρευνα των Αρχών στις Φιλιππίνες, όπου ο γιος του,Thomas Markle Junior, φέρεται να εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του και να το παρέδωσε στην αστυνομία. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr


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