Meghan Markle: Συνελήφθη ο πατέρας της από το FBI – Οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η σύλληψή του ακολουθεί έρευνα των Αρχών στις Φιλιππίνες, όπου ο γιος του,Thomas Markle Junior, φέρεται να εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του και να το παρέδωσε στην αστυνομία. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr