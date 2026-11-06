Η Mάργκο Ρόμπι πιο εντυπωσιακή από ποτέ με Chanel see-through φόρεμα στο Σίδνεϊ
Η Mάργκο Ρόμπι πιο εντυπωσιακή από ποτέ με Chanel see-through φόρεμα στο Σίδνεϊ
Η ηθοποιός επέλεξε μια διάφανη δημιουργία του Matthieu Blazy με ένα εντυπωσιακό λουλούδι στο μπούστο.
Η ηθοποιός επέλεξε μια διάφανη δημιουργία του Matthieu Blazy με ένα εντυπωσιακό λουλούδι στο μπούστο.
ΗMargot Robbie ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του Chanel στην παρουσίαση της συλλογής Cruise 2026/27 στο Σίδνεϊ την Πέμπτη. Για την περίσταση, επέλεξε ένα διάφανο ιβουάρ φόρεμα του Matthieu Blazy, με ένα μεγάλο λουλούδι στο μπούστο, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και την εμβληματική Mini Classic τσάντα του οίκου.
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