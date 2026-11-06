Η Νικόλ Κίντμαν και η 15χρονη κόρη της, Φέιθ, με matching look σε εμφάνισή τους στο show της Chanel

Η Nicole Kidman και η κόρη της, Faith Margaret, πραγματοποίησαν μια κοινή εμφάνιση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο show της συλλογής Chanel Cruise 2027 στο Σίδνεϊ, επιλέγοντας ασπρόμαυρα looks. Η Nicole Kidman φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι, με cropped σακάκι και λευκό τοπ από μέσα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρη τσάντα, μαύρες γόβες και γυαλιά ηλίου.