Η Νικόλ Κίντμαν και η 15χρονη κόρη της, Φέιθ, με matching look σε εμφάνισή τους στο show της Chanel
MARIE CLAIRE

Η Νικόλ Κίντμαν και η 15χρονη κόρη της, Φέιθ, με matching look σε εμφάνισή τους στο show της Chanel

Η ηθοποιός και η κόρη της επέλεξαν ασπρόμαυρα σύνολα για την επίδειξη μόδας.

Η Νικόλ Κίντμαν και η 15χρονη κόρη της, Φέιθ, με matching look σε εμφάνισή τους στο show της Chanel
Η Nicole Kidman και η κόρη της, Faith Margaret, πραγματοποίησαν μια κοινή εμφάνιση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο show της συλλογής Chanel Cruise 2027 στο Σίδνεϊ, επιλέγοντας ασπρόμαυρα looks. Η Nicole Kidman φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι, με cropped σακάκι και λευκό τοπ από μέσα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρη τσάντα, μαύρες γόβες και γυαλιά ηλίου.

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