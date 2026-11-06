Λόρα Μπραντ: Το αίνιγμα της συζύγου του Ράσελ Μπραντ, που καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις
Λόρα Μπραντ: Το αίνιγμα της συζύγου του Ράσελ Μπραντ, που καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις
Ποια είναι η γυναίκα που τον υπερασπίστηκε μέχρι τέλους
H καταδίκη του Russell Brand για βιασμό και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης επισφραγίζει την πτώση του ηθοποιού και κωμικού, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει την ποινή της φυλάκισης. Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι μέχρι τέλους ήταν στο πλευρό του, στο δικαστήριο, η σύζυγός του, Laura Brand. Ήταν μάλιστα η μοναδική που δέχτηκε να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης για τον χαρακτήρα του στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ.
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