Χέιλι Μπίμπερ: «Γιατί νιώθω ότι ολόκληρη η ζωή μου πρόκειται να καταρρεύσει;»
MARIE CLAIRE

Χέιλι Μπίμπερ: «Γιατί νιώθω ότι ολόκληρη η ζωή μου πρόκειται να καταρρεύσει;»

Τι είναι η προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή με την οποία διαγνώστηκε μετά τη γέννηση του γιου της

Χέιλι Μπίμπερ: «Γιατί νιώθω ότι ολόκληρη η ζωή μου πρόκειται να καταρρεύσει;»
Σε μια συνέντευξη στο Women’s Wear Daily, η Hailey Bieber επιβεβαίωσε ότι μετά τη γέννηση του γιου της, Jack Blues, άρχισε να υποφέρει από προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD), που συνοδευόταν από εντονότερες συναισθηματικές διακυμάνσεις από εκείνες που είχε βιώσει στο παρελθόν.

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