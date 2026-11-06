Χέιλι Μπίμπερ: «Γιατί νιώθω ότι ολόκληρη η ζωή μου πρόκειται να καταρρεύσει;»
Χέιλι Μπίμπερ: «Γιατί νιώθω ότι ολόκληρη η ζωή μου πρόκειται να καταρρεύσει;»
Τι είναι η προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή με την οποία διαγνώστηκε μετά τη γέννηση του γιου της
Σε μια συνέντευξη στο Women’s Wear Daily, η Hailey Bieber επιβεβαίωσε ότι μετά τη γέννηση του γιου της, Jack Blues, άρχισε να υποφέρει από προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD), που συνοδευόταν από εντονότερες συναισθηματικές διακυμάνσεις από εκείνες που είχε βιώσει στο παρελθόν.
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