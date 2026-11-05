Six Rings: To νέο cool παιδί της Αθήνας

‘’To watch, to dream, to listen, to wait, to find, to remember’’. Έξι φράσεις φωτίζουν τη neon πρόσοψη ενός νέου χώρου στην Πατησίων 99, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια ενός παραδοσιακού καταστήματος. Το Six Rings, το νέο εγχείρημα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ανοίγει τον Δεκέμβριο του 2026, φέρνοντας σε έναν κοινό χώρο τη διεθνή μόδα, τη σύγχρονη τέχνη, το design και την ανεξάρτητη δημιουργική σκηνή της Αθήνας.Η οπτική ταυτότητα του Six Rings φέρει την υπογραφή του Βρετανού καλλιτέχνη Tim Etchells, ο οποίος σχεδίασε τη neon πρόσοψη και το logo του χώρου. Η αναφορά του ονόματος ξεκινά από μια ιδέα του Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος είχε προτείνει την προσθήκη ενός έκτου κρίκου στο ολυμπιακό σύμβολο για την Olympic Airways. Ένα κλείσιμο του ματιού σε μια ιδέα του παρελθόντος που μετατρέπεται σε σύγχρονο πολιτιστικό σημείο αναφοράς και ονομάζει ένα εγχείρημα που έρχεται να τονώσει την δημιουργική ταυτότητα της πρωτεύουσας.Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται η Αφροδίτη Παναγιωτακού, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, και ο Σταύρος Καρέλης, Head of Fashion του Ιδρύματος, οι οποίοι προσεγγίζουν τη μόδα ως μια ακόμη μορφή σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης.