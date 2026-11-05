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Strike a Pose: Η επίδειξη του Βασίλη Ζούλια που επαναλήφθηκε λόγω της μεγάλης προσέλευσης
MARIE CLAIRE

Strike a Pose: Η επίδειξη του Βασίλη Ζούλια που επαναλήφθηκε λόγω της μεγάλης προσέλευσης

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το νυφικό της συλλογής.

Strike a Pose: Η επίδειξη του Βασίλη Ζούλια που επαναλήφθηκε λόγω της μεγάλης προσέλευσης
Με μια επίδειξη που επανέφερε τη λάμψη του Old Hollywood και το glamour των 90s, ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε τη νέα συλλογή του Maison Zoulias, «Strike a Pose», για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027. Το σόου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο ιστορικό Εργοστάσιο Μουζάκη, ολοκληρώνοντας την 38η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας.

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