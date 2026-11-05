Strike a Pose: Η επίδειξη του Βασίλη Ζούλια που επαναλήφθηκε λόγω της μεγάλης προσέλευσης
Strike a Pose: Η επίδειξη του Βασίλη Ζούλια που επαναλήφθηκε λόγω της μεγάλης προσέλευσης
Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το νυφικό της συλλογής.
Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το νυφικό της συλλογής.
Με μια επίδειξη που επανέφερε τη λάμψη του Old Hollywood και το glamour των 90s, ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε τη νέα συλλογή του Maison Zoulias, «Strike a Pose», για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027. Το σόου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο ιστορικό Εργοστάσιο Μουζάκη, ολοκληρώνοντας την 38η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα