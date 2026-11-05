Οι γυναίκες που έγραψαν ιστορία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Αγκαλιές, επευφημίες και χαμόγελα κυριάρχησαν στους κόλπους των Δημοκρατικών, καθώς το κόμμα τους σημείωσε διαδοχικές νίκες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες διεξήχθησαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Η επικράτηση αυτή δίνει στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του Κογκρέσου για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του Donald Trump. Αντίθετα, η εκλογική βραδιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν προπύργιά τους.Πέρα, όμως, από αυτό που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «γαλάζιο τσουνάμι» των Δημοκρατικών, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αποτέλεσαν μια ιστορική στιγμή για τις γυναίκες στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, μια μαύρη γυναίκα εκλέγεται κυβερνήτρια πολιτείας, μια γυναίκα ιθαγενής αμερικανικής καταγωγής κατακτά το ίδιο αξίωμα και τρεις μαύρες γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα στη Γερουσία. Παράλληλα, γυναίκες από διαφορετικές φυλετικές, κοινωνικές και πολιτισμικές κοινότητες καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας που μέχρι πρότινος παρέμεναν απρόσιτες για πολλές από αυτές.Σύμφωνα με το Center for American Women and Politics του Πανεπιστημίου Rutgers, τουλάχιστον 139 γυναίκες αναμένεται να συμμετέχουν στο 120ό Κογκρέσο, το οποίο θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027. Πρόκειται για ένα νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ τουλάχιστον 17 γυναίκες θα υπηρετούν ως κυβερνήτριες πολιτειών.