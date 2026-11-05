Finnish Dinner Date: Η Φινλανδία προσφέρει δωρεάν ταξίδι σε singles για ένα ξεχωριστό blind date
Finnish Dinner Date: Η Φινλανδία προσφέρει δωρεάν ταξίδι σε singles για ένα ξεχωριστό blind date
Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τι περιλαμβάνει.
Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και τέσσερις ημέρες γεμάτες γαστρονομικές εμπειρίες, περιηγήσεις και νέες γνωριμίες. Η Φινλανδία αναζητά 16 singles από όλο τον κόσμο για μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία τον Φεβρουάριο του 2027.
Πόσο μακριά θα ταξιδεύατε για να γνωρίσετε κάποιον που ίσως αλλάξει την προσωπική σας ζωή; Η Φινλανδία κάνει μια αρκετά δελεαστική πρόταση σε όσους είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες. Προσφέρει σε 16 singles ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συνδυάζοντας το φλερτ με τη γαστρονομία και την εξερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Πόσο μακριά θα ταξιδεύατε για να γνωρίσετε κάποιον που ίσως αλλάξει την προσωπική σας ζωή; Η Φινλανδία κάνει μια αρκετά δελεαστική πρόταση σε όσους είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες. Προσφέρει σε 16 singles ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συνδυάζοντας το φλερτ με τη γαστρονομία και την εξερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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