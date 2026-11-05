12χρονος που έχει διαγνωστεί με αυτισμό και ΔΕΠΥ πηγαίνει λίγες ώρες την εβδομάδα στο σχολείο: Μαθαίνει μέσα στη φύση
MARIE CLAIRE

12χρονος που έχει διαγνωστεί με αυτισμό και ΔΕΠΥ πηγαίνει λίγες ώρες την εβδομάδα στο σχολείο: Μαθαίνει μέσα στη φύση

Η ιστορία του εστιάζει σε εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης για νευροδιαφορετικούς

12χρονος που έχει διαγνωστεί με αυτισμό και ΔΕΠΥ πηγαίνει λίγες ώρες την εβδομάδα στο σχολείο: Μαθαίνει μέσα στη φύση
Ο 12χρονος Olav είναι αυτιστικός. Περνάει λίγες ώρες την εβδομάδα στο σχολείο, γιατί του προκαλεί υπερβολικό στρες. Αφιερώνει περισσότερες στις εργασίες σε μια φάρμα, όπου μεταξύ άλλων μαθαίνει μαθηματικές πράξεις συλλέγοντας αυγά. «Κάποιες φορές τα βγάζω πέρα στο σχολείο, αλλά όχι πάντα» λέει το παιδί σε ένα ρεπορτάζ της αγγλόφωνης Deutsche Welle.

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