Η Tod’s μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια τσάντα με τα αρχικά μας
Η Tod’s μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια τσάντα με τα αρχικά μας
Ο ιταλικός οίκος παρουσιάζει μια νέα υπηρεσία εξατομίκευσης για την εμβληματική συλλογή T Signature, δίνοντας προσωπικό χαρακτήρα σε κάθε δημιουργία.
Ο ιταλικός οίκος παρουσιάζει μια νέα υπηρεσία εξατομίκευσης για την εμβληματική συλλογή T Signature, δίνοντας προσωπικό χαρακτήρα σε κάθε δημιουργία.
Μετά την αποκλειστική πρώτη παρουσίασή της τον περασμένο Μάιο, η Tod’s εγκαινιάζει επίσημα την υπηρεσία My Signature, μια νέα πρόταση που αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία, την υψηλή ποιότητα και την εξατομικευμένη πολυτέλεια που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του ιταλικού οίκου.
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