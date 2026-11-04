Η Tod’s μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια τσάντα με τα αρχικά μας

Μετά την αποκλειστική πρώτη παρουσίασή της τον περασμένο Μάιο, η Tod’s εγκαινιάζει επίσημα την υπηρεσία My Signature, μια νέα πρόταση που αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία, την υψηλή ποιότητα και την εξατομικευμένη πολυτέλεια που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του ιταλικού οίκου.