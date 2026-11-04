Μιράντα Κερ: Γιατί αρνήθηκε να επιστρέψει στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, παρά την πρόσκληση που δέχτηκε (βίντεο)

Η Miranda Kerr, αν και είχε πρόσκληση για το φετινό Victoria’s secret show, αποφάσισε να την αρνηθεί και εξήγησε το γιατί μιλώντας στο podcast Not Skinny But Not Fat της Amanda Hirsch. Το 43χρονο μοντέλο αποκάλυψε ότι, παρόλο που αρχικά ενθουσιάστηκε με την πρόσκληση για τη φετινή διοργάνωση, τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν κάτι που επιθυμούσε πραγματικά.Όπως εξήγησε, η σκέψη να εμφανιστεί ξανά στην πασαρέλα με εσώρουχα της προκάλεσε άγχος, καθώς η ζωή της έχει αλλάξει σημαντικά από την τελευταία της συμμετοχή, πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Σήμερα είναι μητέρα τεσσάρων αγοριών.«Το σκεφτόμουν πραγματικά πολύ σοβαρά. Ενθουσιάστηκα, αλλά στη συνέχεια άρχισα να αγχώνομαι. Προσπάθησα να φανταστώ πώς θα αισθανόμουν όταν θα βρισκόμουν εκεί, φορώντας μόνο τα εσώρουχά μου», ανέφερε. «Είμαι 43 ετών και έχω τέσσερα αγόρια. Ένιωσα έναν κόμπο στο στομάχι μου, ο οποίος δεν έφευγε, όσο κι αν προσπαθούσα να ηρεμήσω. Όταν αποφάσισα ότι δεν θα συμμετάσχω στο show, ένιωσα αμέσως ανακούφιση. Τότε κατάλαβα ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση», πρόσθεσε.Η ίδια τόνισε ότι βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική φάση της ζωής της και προτιμά να κρατήσει τις όμορφες αναμνήσεις από τις προηγούμενες συμμετοχές της. «Είναι μεγάλη τιμή να σε προσκαλούν να επιστρέψεις στα 43 σου, ως μητέρα τεσσάρων παιδιών. Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων που με σκέφτηκαν», δήλωσε.\\