Το μάθημα του Χάρβαρντ, αντίδοτο στη διάσπαση προσοχής, που έχει σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία στους φοιτητές
MARIE CLAIRE

Το μάθημα του Χάρβαρντ, αντίδοτο στη διάσπαση προσοχής, που έχει σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία στους φοιτητές

Απαγορεύει τις ψηφιακές τεχνολογίες

Το μάθημα του Χάρβαρντ, αντίδοτο στη διάσπαση προσοχής, που έχει σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία στους φοιτητές
Στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει διαρκώς έδαφος και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα το χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε κάτι, ειδικά σε ένα δύσκολο κείμενο, συνεχίζει να συντομεύει, κάποιοι φοιτητές του Χάρβαρντ αναζητούν το αντίδοτο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μάθημα ανθρωπιστικών επιστημών.

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