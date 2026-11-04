Έρικ Ντέιν: Γι’ αυτό μετάνιωσε περισσότερο στη ζωή του – Τι αποκάλυψε σε γράμμα στις κόρες του

Πριν πεθάνει τον Φεβρουάριο του 2026 σε ηλικία 53 ετών, ο πρώην ηθοποιός της σειράς «Grey’s Anatomy», Eric Dane, εργαζόταν πάνω στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «My Book of Days». Σε ένα τμήμα του βιβλίου, έγραψε επιστολές στις κόρες του, τη Billie, 16 ετών, και τη Georgia, 14 ετών, που έχει με τη Rebecca Gayheart, στις οποίες περιγράφει ποιο είναι το πράγμα για το οποίο μετάνιωσε περισσότερο στη ζωή του.Αυτό δεν ήταν άλλο από τον λίγο χρόνο που πέρασε μαζί τους. «Κορίτσια, ο χρόνος είναι πολύτιμος», έγραψε, σύμφωνα με την εφημερίδα USA Today. «Μην τον σπαταλάτε ποτέ, ούτε να τον χάνετε. Φροντίστε να τον διατηρήσετε. Όπως έχουμε δει, ποτέ δεν ξέρεις πόσος χρόνος σου απομένει».