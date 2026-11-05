Το άρωμά μας μπορεί να διαρκεί όλη μέρα! Τα τρικ που κάνουν τη διαφορά

Πώς θα διατηρήσουμε την αγαπημένη μας εσάνς για ώρες, χωρίς να χρειάζεται να το ανανεώνουμε μέσα στην ημέρα.

Το να φοράμε το αγαπημένο μας άρωμα το πρωί και να εξακολουθούμε να το μυρίζουμε μέχρι το βράδυ δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Κάποιες φορές, οι πιο αγαπημένες μας συνθέσεις φαίνεται να εξαφανίζονται από την επιδερμίδα μέσα σε λίγες ώρες. Πριν, όμως, αρχίσουμε να αναζητάμε ένα πιο έντονο άρωμα ή να έχουμε συνεχώς μαζί μας ένα μικρό μπουκάλι για ανανέωση, υπάρχουν μερικά απλά τρικ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.



Η διάρκεια ενός αρώματος εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, από τη συγκέντρωση των αρωματικών ελαίων και τα συστατικά της σύνθεσης μέχρι την κατάσταση της επιδερμίδας μας. Νότες όπως η βανίλια ή ο μόσχος έχουν συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ οι πιο ανάλαφρες, δροσερές συνθέσεις τείνουν να εξασθενούν γρηγορότερα. Υπάρχουν, ωστόσο, τρόποι να διατηρήσουμε το άρωμά μας περισσότερο, ακόμη κι όταν προτιμάμε ένα ελαφρύ Eau de Toilette ή ένα body mist.

05.11.2026, 11:12