Δεκατρία σημάδια που δείχνουν ότι σας βλέπει ως τη μελλοντική του σύζυγο
MARIE CLAIRE

Δεκατρία σημάδια που δείχνουν ότι σας βλέπει ως τη μελλοντική του σύζυγο

Πώς θα καταλάβετε ότι είστε «σύντροφος ζωής».

Δεκατρία σημάδια που δείχνουν ότι σας βλέπει ως τη μελλοντική του σύζυγο
Όταν ένας άνδρας βλέπει μια γυναίκα ως σύντροφο ζωής, οι προθέσεις του φαίνονται κυρίως μέσα από τη συμπεριφορά του. Και σύμφωνα με την Sloane Avery, συντάκτρια στο eviemagazine.com, «Οι άντρες στέλνουν πολύ πιο προφανή σημάδια από ό,τι πιστεύουμε. Δείτε τι κάνει ένας άντρας όταν έχει ήδη αποφασίσει ότι είστε η εκλεκτή της καρδιάς του. Η συνέπεια, η ουσιαστική επικοινωνία, ο σεβασμός και η διάθεση για κοινά σχέδια αποτελούν ορισμένες από τις ενδείξεις ότι μια σχέση έχει προοπτική». Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνες στον τομέα των σχέσεων, υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που συνδέονται με τη δέσμευση και τη σταθερότητα ενός ζευγαριού.

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