Ματ Ντέιμον: Σπάνια εμφάνιση με την 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, που έγινε μοντέλο

O Matt Damon έδωσε το «παρών» στα Βραβεία του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA Awards) με συνοδό την 20χρονη κόρη του, Isabella, η οποία μπήκε πρόσφατα στον χώρο του μόντελινγκ, υπογράφοντας συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models.