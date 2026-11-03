Ματ Ντέιμον: Σπάνια εμφάνιση με την 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, που έγινε μοντέλο
Ματ Ντέιμον: Σπάνια εμφάνιση με την 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, που έγινε μοντέλο
Έχει υπογράψει με πρακτορείο που συνεργάζεται και με άλλα παιδιά διασήμων
O Matt Damon έδωσε το «παρών» στα Βραβεία του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA Awards) με συνοδό την 20χρονη κόρη του, Isabella, η οποία μπήκε πρόσφατα στον χώρο του μόντελινγκ, υπογράφοντας συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models.
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