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Αλέξις Στόουν: Η φοβερή ιστορία του makeup artist που βρέθηκε στο επίκεντρο της θεωρίας συνωμοσίας για τον Τζιμ Κάρεϊ
MARIE CLAIRE

Αλέξις Στόουν: Η φοβερή ιστορία του makeup artist που βρέθηκε στο επίκεντρο της θεωρίας συνωμοσίας για τον Τζιμ Κάρεϊ

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και οι πολυδάπανες μεταμορφώσεις του σε πάνω από 250 celebrities, με αφορμή τη νέα κοινή εμφάνισή του με την Γκλεν Κλόουζ, σαν σωσία της

Αλέξις Στόουν: Η φοβερή ιστορία του makeup artist που βρέθηκε στο επίκεντρο της θεωρίας συνωμοσίας για τον Τζιμ Κάρεϊ
Η δεύτερη σεζόν του «Όλα επιτρέπονται», της πολυσυζητημένης τηλεοπτικής σειράς του Ryan Murphy, έκανε πρεμιέρα και ανάμεσα στις εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών του που προκάλεσαν αίσθηση ήταν, φυσικά, η «διπλή» εμφάνιση της Glenn Close με σωσία της και συγκεκριμένα τον Alexis Stone.

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