Αλέξις Στόουν: Η φοβερή ιστορία του makeup artist που βρέθηκε στο επίκεντρο της θεωρίας συνωμοσίας για τον Τζιμ Κάρεϊ

Η δεύτερη σεζόν του «Όλα επιτρέπονται», της πολυσυζητημένης τηλεοπτικής σειράς του Ryan Murphy, έκανε πρεμιέρα και ανάμεσα στις εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών του που προκάλεσαν αίσθηση ήταν, φυσικά, η «διπλή» εμφάνιση της Glenn Close με σωσία της και συγκεκριμένα τον Alexis Stone.