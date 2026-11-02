Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκαναν πρώτη φορά ανάρτηση για το Halloween με φωτογραγία του πρίγκιπα Λούις
Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκαναν πρώτη φορά ανάρτηση για το Halloween με φωτογραγία του πρίγκιπα Λούις
Την οποία είχε τραβήξει η μητέρα του
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανάρτηση αφιερωμένη στη γιορτή του Halloween.
Μέσα από τον κοινό λογαριασμό του στο Instagram, το ζευγάρι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία πρωταγωνιστεί ο μικρότερος γιος τους, πρίγκιπας Louis. «Happy Halloween! 🎃», έγραψαν στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας πως τη φωτογραφία είχε τραβήξει η Kate Middleton όταν ο Louis ήταν μόλις ενός έτους.
Στο στιγμιότυπο, ο πρίγκιπας Louis, ο οποίος σήμερα είναι 8 ετών, φαίνεται να σκύβει για να σηκώσει μια μεγάλη κολοκύθα που βρίσκεται μπροστά του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Μέσα από τον κοινό λογαριασμό του στο Instagram, το ζευγάρι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία πρωταγωνιστεί ο μικρότερος γιος τους, πρίγκιπας Louis. «Happy Halloween! 🎃», έγραψαν στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας πως τη φωτογραφία είχε τραβήξει η Kate Middleton όταν ο Louis ήταν μόλις ενός έτους.
Στο στιγμιότυπο, ο πρίγκιπας Louis, ο οποίος σήμερα είναι 8 ετών, φαίνεται να σκύβει για να σηκώσει μια μεγάλη κολοκύθα που βρίσκεται μπροστά του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα