Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκαναν πρώτη φορά ανάρτηση για το Halloween με φωτογραγία του πρίγκιπα Λούις

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανάρτηση αφιερωμένη στη γιορτή του Halloween.Μέσα από τον κοινό λογαριασμό του στο Instagram, το ζευγάρι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία πρωταγωνιστεί ο μικρότερος γιος τους, πρίγκιπας Louis. «Happy Halloween! 🎃», έγραψαν στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας πως τη φωτογραφία είχε τραβήξει η Kate Middleton όταν ο Louis ήταν μόλις ενός έτους.Στο στιγμιότυπο, ο πρίγκιπας Louis, ο οποίος σήμερα είναι 8 ετών, φαίνεται να σκύβει για να σηκώσει μια μεγάλη κολοκύθα που βρίσκεται μπροστά του.