Γιατί η σουηδική κυβέρνηση απαγορεύει τη χρήση των ChatGPT και Claude

Ηχρήση των εργαλείων AI έχει πια γίνει κομμάτι της καθημερινής ζωής. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο καταφεύγουν σε αυτά για απαντήσεις ακόμα και στα πιο απλά ερωτήματα, ενώ έχουν δώσει λύσεις και σε καθημερινά ζητήματα που μπορεί άλλοτε να χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να διευθετηθούν.Ωστόσο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση της Σουηδίας προχωρά στην απαγόρευση χρήσης των διαδικτυακών εκδόσεων των ChatGPT και Claude (ομάδα γλωσσικών μοντέλων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic) από τους εργαζομένους της σουηδικής κυβέρνησης.Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Η απόφαση ακολούθησε έλεγχο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούσαν υπάλληλοι της Σουηδικής Υπηρεσίας Μεταφορών νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο έλεγχος εντόπισε προβληματικές πρακτικές κατά τη χρήση των συγκεκριμένων πλατφορμών για υπηρεσιακές εργασίες.Οι αρμόδιοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι η εισαγωγή ευαίσθητων πληροφοριών σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ειδική συμφωνία που να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποθήκευση ή τη χρήση τους για την εκπαίδευση των μοντέλων.