Η Ντούα Λίπα σε μια απρόσμενη εμφάνιση με Chanel
Η Ντούα Λίπα σε μια απρόσμενη εμφάνιση με Chanel
Επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο υψηλής ραπτικής, με αναφορές στην παριζιάνικη κομψότητα των 60s.
Επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο υψηλής ραπτικής, με αναφορές στην παριζιάνικη κομψότητα των 60s.
ΗDua Lipa έκανε μία από τις πιο απρόσμενες εμφανίσεις της στα WSJ. Magazine Innovator Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Chanel Haute Couture Φθινόπωρο 2026, πολύ διαφορετική από τις σέξι εμφανίσεις που κάνει συνήθως στο κόκκινο χαλί.
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