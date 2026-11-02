Η Ντούα Λίπα σε μια απρόσμενη εμφάνιση με Chanel
MARIE CLAIRE

Η Ντούα Λίπα σε μια απρόσμενη εμφάνιση με Chanel

Επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο υψηλής ραπτικής, με αναφορές στην παριζιάνικη κομψότητα των 60s.

Η Ντούα Λίπα σε μια απρόσμενη εμφάνιση με Chanel
ΗDua Lipa έκανε μία από τις πιο απρόσμενες εμφανίσεις της στα WSJ. Magazine Innovator Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια επέλεξε ένα σύνολο από τη συλλογή Chanel Haute Couture Φθινόπωρο 2026, πολύ διαφορετική από τις σέξι εμφανίσεις που κάνει συνήθως στο κόκκινο χαλί.

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