Χάιντι Κλουμ: Η φετινή της μεταμφίεση αξίζει ένα χειροκρότημα
Χάιντι Κλουμ: Η φετινή της μεταμφίεση αξίζει ένα χειροκρότημα
Η βασίλισσα του Halloween εμφανίστηκε ως ένα γιγάντιο αντίγραφο του χεριού της, με μια ιδέα που είχε αρχίσει να σχεδιάζει πριν από έναν χρόνο.
Η βασίλισσα του Halloween εμφανίστηκε ως ένα γιγάντιο αντίγραφο του χεριού της, με μια ιδέα που είχε αρχίσει να σχεδιάζει πριν από έναν χρόνο.
Όταν έχεις ήδη εμφανιστεί ως σκουλήκι, παγόνι, E.T. και Φιόνα από το «Shrek», το να ξεπεράσεις τον εαυτό σου στο Halloween απαιτεί κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή στολή. Η Heidi Klum, πάντως, εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να μας αιφνιδιάζει. Στο φετινό της πάρτι στη Νέα Υόρκη, το μοντέλο μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο, αληθοφανές αντίγραφο του ίδιου της του χεριού.
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