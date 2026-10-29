Υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Η Barbara Barrie επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο σε τερματικό στάδιο και μια ανίατη πνευμονοπάθεια
Η Barbara Barrie, η οποία είχε προταθεί για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Breaking Away» (1979), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Η ηθοποιός, που είχε επίσης αποσπάσει υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy, έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου και μια ανίατη πνευμονοπάθεια.
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