Υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία
MARIE CLAIRE

Υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Barbara Barrie επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο σε τερματικό στάδιο και μια ανίατη πνευμονοπάθεια

Υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Η Barbara Barrie, η οποία είχε προταθεί για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Breaking Away» (1979), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Η ηθοποιός, που είχε επίσης αποσπάσει υποψηφιότητες για βραβεία Tony και Emmy, έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου και μια ανίατη πνευμονοπάθεια.

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