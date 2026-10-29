Επιστήμονες αναπτύσσουν αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες που δρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά

Ένα πειραματικό αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες, το οποίο μπορεί να ακινητοποιεί προσωρινά τα σπερματοζωάρια μέσα σε μόλις 30 λεπτά, έλαβε το πράσινο φως για περαιτέρω κλινική έρευνα. Επιστήμονες του Weill Cornell Medicine εξασφάλισαν τετραετή χρηματοδότηση, όπως αναφέρει το Newsweek, προκειμένου να δοκιμάσουν το χάπι που ανέπτυξαν και το οποίο θα προσφέρει στους άνδρες αντισυλληπτική προστασία διάρκειας έξι έως οκτώ ωρών. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, η γονιμότητα θα επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.