Στα 104 της χρόνια πήρε πίσω ένα αντικείμενο του αδελφού της που σκοτώθηκε στον πόλεμο πριν από 83 χρόνια

Υπάρχουν απώλειες που ο χρόνος δεν μπορεί να απαλύνει και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές, ακόμη κι όταν έχουν περάσει ολόκληρες δεκαετίες. Για την 104χρονη Dorothy Stewart, από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, μια απροσδόκητη ανακάλυψη έφερε ξανά κοντά της τον αγαπημένο της αδελφό, 83 χρόνια μετά τον θάνατό του.Ο Bernard Parnell ήταν μόλις 23 ετών όταν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1943, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπηρετούσε ως ασυρματιστής στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση ανοιχτά της Φλόριντα, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη και συνετρίβη στη θάλασσα. Ο μοναδικός επιζών ήταν ο πιλότος, ενώ η σορός του Bernard δεν βρέθηκε ποτέ.Η Dorothy ήταν τότε μόλις 21 ετών. Θυμάται ακόμη τον αδελφό της ως έναν όμορφο, ταλαντούχο και γεμάτο ζωή νεαρό άνδρα. «Τα κορίτσια τον κυνηγούσαν συνεχώς», είπε χαμογελώντας σε συνέντευξή της στο CBS Boston.Πίσω από αυτή την τρυφερή ανάμνηση, όμως, κρύβεται ο πόνος μιας οικογένειας που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τον άνθρωπό της. «Είναι ήδη πολύ δύσκολο να χάνεις κάποιον. Αλλά όταν δεν βρίσκουν ούτε τη σορό του, είναι τρομερό», δήλωσε στην Washington Post.Μια ανακάλυψη που έμοιαζε απίστευτηΠερισσότερες από οκτώ δεκαετίες αργότερα, ο Ken McKay, υποδιευθυντής της Υπηρεσίας Βετεράνων της πόλης Beverly, ανακάλυψε ανάμεσα σε παλιά στρατιωτικά αρχεία τη μεταλλική ταυτότητα του Bernard Parnell, την οποία φορούσαν οι στρατιώτες στον λαιμό τους. Κανείς δεν γνώριζε πώς είχε καταλήξει εκεί. Ο McKay αποφάσισε να αναζητήσει την οικογένεια του νεαρού στρατιώτη, μια προσπάθεια που κράτησε περίπου πέντε χρόνια.