Η Ντούα Λίπα συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με γόβες διακοσμημένες με φτερά και κάλτσες κεντημένες με λουλούδια
MARIE CLAIRE

Η Ντούα Λίπα συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με γόβες διακοσμημένες με φτερά και κάλτσες κεντημένες με λουλούδια

Η ποπ σταρ συνδύασε δύο ιδιαίτερα αξεσουάρ Prada και μας έδωσε ιδέες για τις φθινοπωρινές εμφανίσεις μας.

Η Ντούα Λίπα συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με γόβες διακοσμημένες με φτερά και κάλτσες κεντημένες με λουλούδια
Ένα μαύρο τοπ και μια ασορτί pencil φούστα μπορεί να μοιάζουν με την πιο ασφαλή στυλιστική επιλογή. Στην περίπτωση της Dua Lipa, όμως, είναι απλώς η βάση για έναν πολύ πιο απρόσμενο συνδυασμό. Στην πρόσφατη εμφάνισή της στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια έδωσε ενδιαφέρον στο μίνιμαλ σύνολό της με δύο αξεσουάρ που δύσκολα θα φανταζόμασταν μαζί: σατέν γόβες με φτερά και διάφανες κάλτσες μέχρι το γόνατο, κεντημένες με λουλούδια.

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