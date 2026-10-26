Τα ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους αυτή την εβδομάδα

Πέντε ζώδια αναμένεται να έχουν μια ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, με ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη, καλύτερες σχέσεις και νέα ξεκινήματα. Η Πανσέληνος στον Ταύρο, στις 26 Οκτωβρίου, μας βοηθά να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας, ενώ η Σελήνη στους Διδύμους, στις 28 Οκτωβρίου, φέρνει στο προσκήνιο τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε για να προχωρήσουμε μπροστά.ΤαύροςΗ Πανσέληνος στο ζώδιό σας σηματοδοτεί μια περίοδο αλλαγών και προσωπικής εξέλιξης. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσετε προτεραιότητα στις ανάγκες σας και να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας. Παράλληλα, η Σελήνη στους Διδύμους μπορεί να ευνοήσει τα οικονομικά σας, βοηθώντας σας να οργανώσετε καλύτερα τα έξοδα και τις αποταμιεύσεις σας. Δημιουργικές δραστηριότητες θα σας προσφέρουν έμπνευση και θα σας βοηθήσουν να αποβάλετε το άγχος.