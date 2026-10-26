Είδαμε τη «Φόνισσα»: Η Καραμπέτη καθηλώνει, η μουσική του Κουμεντάκη σαγηνεύει ξανά

Λίγα χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο του 2021, η «Φόνισσα» του Γιώργου Κουμεντάκη επέστρεψε στην Εθνική Λυρική Σκηνή, με τη Μαίρη-Έλεν Νέζη στον ομώνυμο ρόλο και σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Η όπερα είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Νοέμβριο του 2014, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα έργο-σταθμός για τη σύγχρονη ελληνική όπερα, εμπνευσμένο από το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το 2026 η «Φόνισσα» επέστρεψε σε μια νέα εκδοχή, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στη Σκιάθο, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη και κατηφόρισε, επιτέλους, στην Αθήνα, για τρεις παραστάσεις, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που συνεργάζεται με την ΕΛΣ σε αυτή την παραγωγή. Δεν ήταν η ίδια όπερα. Έλειπαν η πολυμελής ορχήστρα, οι μονωδοί, οι χορωδίες, τα εντυπωσιακά σκηνικά.