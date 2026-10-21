Selena Gomez: «Το άτμισμα άλλαξε τη φωνή μου» (βίντεο)
Selena Gomez: «Το άτμισμα άλλαξε τη φωνή μου» (βίντεο)
Η εξομολόγηση της τραγουδίστριας για τον εθισμό στη νικοτίνη.
ΗSelena Gomez αποκάλυψε ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με νικοτίνη έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται η φωνή της, μιλώντας ανοιχτά για τη δυσκολία που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από τη συνήθεια.
«Δεν πρόκειται να μπορέσω να αλλάξω τη φωνή μου. Άτμιζα πολλή νικοτίνη», δήλωσε η 34χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου.
«Η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να κοπεί και ήθελα απλώς να πω ότι, αν το περνάτε κι εσείς ή αν σκέφτεστε να αρχίσετε το άτμισμα, δεν αξίζει τον κόπο», συνέχισε.
«Είναι τόσο ανόητο και άλλαξε τη φωνή μου», επανέλαβε, προτού αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ: «Οπότε, αν δεν σας αρέσει να ακούτε τη φωνή μου, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν με πειράζει. Απλώς μην την ακούτε».
Η τραγουδίστρια, η οποία πάσχει από λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα, είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι η πάθησή της ενδέχεται να επηρεάζει τις φωνητικές της χορδές.
Όταν ρωτήθηκε για τη φωνή της σε ερωταπαντήσεις στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε απαντήσει: «Μερικές φορές συμβαίνουν διάφορα. Το σώμα μου αντιδρά περίεργα. Μερικές φορές ο λαιμός μου πρήζεται εσωτερικά. Αυτό είναι όλο».
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«Δεν πρόκειται να μπορέσω να αλλάξω τη φωνή μου. Άτμιζα πολλή νικοτίνη», δήλωσε η 34χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου.
«Η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να κοπεί και ήθελα απλώς να πω ότι, αν το περνάτε κι εσείς ή αν σκέφτεστε να αρχίσετε το άτμισμα, δεν αξίζει τον κόπο», συνέχισε.
«Είναι τόσο ανόητο και άλλαξε τη φωνή μου», επανέλαβε, προτού αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ: «Οπότε, αν δεν σας αρέσει να ακούτε τη φωνή μου, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν με πειράζει. Απλώς μην την ακούτε».
Η τραγουδίστρια, η οποία πάσχει από λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα, είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι η πάθησή της ενδέχεται να επηρεάζει τις φωνητικές της χορδές.
Όταν ρωτήθηκε για τη φωνή της σε ερωταπαντήσεις στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε απαντήσει: «Μερικές φορές συμβαίνουν διάφορα. Το σώμα μου αντιδρά περίεργα. Μερικές φορές ο λαιμός μου πρήζεται εσωτερικά. Αυτό είναι όλο».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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