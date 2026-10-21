Selena Gomez: «Το άτμισμα άλλαξε τη φωνή μου» (βίντεο)

ΗSelena Gomez αποκάλυψε ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με νικοτίνη έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται η φωνή της, μιλώντας ανοιχτά για τη δυσκολία που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από τη συνήθεια.«Δεν πρόκειται να μπορέσω να αλλάξω τη φωνή μου. Άτμιζα πολλή νικοτίνη», δήλωσε η 34χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου.«Η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να κοπεί και ήθελα απλώς να πω ότι, αν το περνάτε κι εσείς ή αν σκέφτεστε να αρχίσετε το άτμισμα, δεν αξίζει τον κόπο», συνέχισε.«Είναι τόσο ανόητο και άλλαξε τη φωνή μου», επανέλαβε, προτού αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ: «Οπότε, αν δεν σας αρέσει να ακούτε τη φωνή μου, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν με πειράζει. Απλώς μην την ακούτε».Η τραγουδίστρια, η οποία πάσχει από λύκο, ένα αυτοάνοσο νόσημα, είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι η πάθησή της ενδέχεται να επηρεάζει τις φωνητικές της χορδές.Όταν ρωτήθηκε για τη φωνή της σε ερωταπαντήσεις στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε απαντήσει: «Μερικές φορές συμβαίνουν διάφορα. Το σώμα μου αντιδρά περίεργα. Μερικές φορές ο λαιμός μου πρήζεται εσωτερικά. Αυτό είναι όλο».