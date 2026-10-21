Η glamorous εμφάνιση της Ντούα Λίπα με Ferragamo σε μια βραδιά στην όπερα
Η glamorous εμφάνιση της Ντούα Λίπα με Ferragamo σε μια βραδιά στην όπερα
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο πλευρό του Callum Turner στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας ένα διάφανο φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες και εντυπωσιακή ουρά.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο πλευρό του Callum Turner στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας ένα διάφανο φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες και εντυπωσιακή ουρά.
Μια βραδιά στην όπερα είναι η ιδανική αφορμή για μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση και η Dua Lipa φρόντισε να αξιοποιήσει την περίσταση. Στις 19 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης Lincoln in the Bardo στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, συνοδευόμενη από τον Callum Turner.
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