Χιάμ Αμπάς: Η εντυπωσιακή διαδρομή της ηθοποιού του «Succession» που θα βραβευτεί στην Αθήνα
Χιάμ Αμπάς: Η εντυπωσιακή διαδρομή της ηθοποιού του «Succession» που θα βραβευτεί στην Αθήνα
Η σκηνοθέτρια και ηθοποιός θα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο European Achievement in World Cinema
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